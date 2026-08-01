Bhagalpur News: जदयू के महानगर अध्यक्ष बने संजय साह
Bhagalpur News: भागलपुर में जनता दल (यूनाइटेड) के जिलाध्यक्ष संजय साह को फिर से चुना गया है। उन्होंने नई 52 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व किया गया है। कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष शुभम निवेतिया और प्रवक्ता राहुल सिंह की नियुक्ति की गई है।
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जनता दल (यूनाइटेड) महानगर, भागलपुर का जिलाध्यक्ष संजय साह को दोबारा चुना गया। जिलाध्यक्ष ने शुक्रवार को संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से महानगर जिला जदयू की 52 सदस्यीय नई कार्यकारिणी की घोषणा की। नई कमेटी में जिलाध्यक्ष सहित कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, 14 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 13 सचिव और 12 कार्यकारिणी सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाध्यक्ष संजय साह ने बताया कि नई कार्यकारिणी में समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। नई कार्यकारिणी में शुभम निवेतिया को कोषाध्यक्ष और राहुल सिंह को प्रवक्ता बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।