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Bhagalpur News: जदयू के महानगर अध्यक्ष बने संजय साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में जनता दल (यूनाइटेड) के जिलाध्यक्ष संजय साह को फिर से चुना गया है। उन्होंने नई 52 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व किया गया है। कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष शुभम निवेतिया और प्रवक्ता राहुल सिंह की नियुक्ति की गई है।

Bhagalpur News: जदयू के महानगर अध्यक्ष बने संजय साह

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जनता दल (यूनाइटेड) महानगर, भागलपुर का जिलाध्यक्ष संजय साह को दोबारा चुना गया। जिलाध्यक्ष ने शुक्रवार को संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से महानगर जिला जदयू की 52 सदस्यीय नई कार्यकारिणी की घोषणा की। नई कमेटी में जिलाध्यक्ष सहित कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, 14 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 13 सचिव और 12 कार्यकारिणी सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाध्यक्ष संजय साह ने बताया कि नई कार्यकारिणी में समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। नई कार्यकारिणी में शुभम निवेतिया को कोषाध्यक्ष और राहुल सिंह को प्रवक्ता बनाया गया है।

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