Bhagalpur News: पूर्णिया : जन्माष्टमी का होगा भव्य आयोजन
Bhagalpur News: पूर्णिया में इस्कॉन द्वारा पहली बार जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर 108 प्रकार के द्रवों से महाअभिषेक, 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग और महाआरती का कार्यक्रम होगा। विदेशी भक्तों द्वारा संचालन होने से यह आयोजन विशेष आकर्षण का केन्द्र बनेगा। प्रेस कांफ्रेंस रविवार को होगी।
Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज कुमार झा की रिपोर्ट इस्कॉन पूर्णिया सेंटर द्वारा पहली बार जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। विदेशी भक्तों द्वारा कार्यकर्म का संचालन विशेष आकर्षक होगा। 108 प्रकार के द्रवों से महाअभिषेक, 1008 प्रकार के व्यंजन का भोग, महाआरती, झूला के द्वारा पूर्णिया में पहली बार इस्कॉन द्वारा जन्माष्टमी का शुभारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में रविवार को 12 बजे इस्कॉन सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस भी आयोजित किया जायेगा।
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