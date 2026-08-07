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Bhagalpur News: किशनगंज : प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतो में खराब हो गए सोलर स्ट्रीट लाइट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिशनपुर से नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बिशनपुर।निज संवाददाता । कोचाधामन प्रखंड के

Bhagalpur News: किशनगंज : प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतो में खराब हो गए सोलर स्ट्रीट लाइट

Bhagalpur News: बिशनपुर से नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बिशनपुर।निज संवाददाता । कोचाधामन प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पंचायत मद से निजी कंपनीयों के द्वारा लगाए गए सोलर लाइट अनियमितता की भेंट चढ़ गया। एक से दो सालों में ही यह लाइटें खराब होने लगी है। इसका एक प्रमाण प्रखंड के डेरामारी पंचायत में लगाए गए सोलर लाइट है। डेरामारी पंचायत के विभिन्न वार्डों में जगह जगह लगाए गए यह सोलर लाइट खराब पड़ा शासन प्रशासन का मुंह चिढ़ा रहा है।डेरामारी पंचायत के मुखिया शाहबाज आलम ने बताया कि पंचायत में प्राइवेट कंपनी के द्वारा इन लाइटों को लगाया गया है। पांच सालों तक कंपनी को इसका देखरेख करना है।

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हजारों हजार की लागत से पंचायत में लगाए गए अधिकांश सोलर लाइट खराब हो गया है। इससे चौक चौराहे हाट बाजार एवं गांव की मुख्य चौराहे पर अंधेरा कायम है। उन्होंने बताया कि इस समस्या से कई बार कंपनी के अधिकारियों को मौखिक एवं लिखित रूप से शिकायत की गई लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुखिया शाहबाज आलम ने जिला पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए डेरामारी पंचायत क्षेत्र सहित प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में खराब पड़े सोलर स्ट्रीट लाइट को दुरूस्त करवाने की मांग की ताकि क्षेत्र के लोगों को सरकार की इस महत्त्वपूर्ण योजना का लाभ समुचित रूप से मिल सके।

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