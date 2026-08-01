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Bhagalpur News: जमुई : निर्माणाधीन अपर क्यूल जलाशय परियोजना को किया क्षतिग्रस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जमुई में निर्माणाधीन अपर किऊल जलाशय परियोजना को नुकसान पहुँचाने के मामले में जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। पुलिस ने अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नहर को काटने का प्रयास किया गया और इससे पानी का प्रवाह बाधित हो सकता है।

Bhagalpur News: जमुई : निर्माणाधीन अपर क्यूल जलाशय परियोजना को किया क्षतिग्रस्त

Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट निर्माणाधीन अपर किऊल जलाशय परियोजना को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की गई। जांच में नहर को क्षतिग्रस्त पाने के बाद खैरा थाना में अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई ने जिला प्रशासन को अवगत कराया है कि खैरा के बरियारपुर के समीप निर्माणाधीन अपर किऊल मुख्य नहर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। गिद्धेश्वर पहाड़ी से सटे वीरान इलाके में इस गतिविधि की भनक मिलते ही तत्काल एसपी विश्वजीत दयाल को उनके द्वारा सूचित किया गया।

सूचना मिलते ही खैरा थाना की रात्रि गश्ती पुलिस टीम सिंचाई विभाग के अभियंताओं के साथ अविलंब मौके पर पहुंची। पुलिस बल की तत्परता को देखते हुए नहर काटने में शामिल लोग अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए। स्थल पर किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माणाधीन अपर किऊल मुख्य नहर के 6980 मीटर के पास लगभग 2 फीट में नहर को काट दिया गया है। क्रॉस ड्रेनेज को भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया है ताकि नहर का अधिक से अधिक पानी चैनल के माध्यम से सीधे डूंडो-नर्वदा की तरफ चला जाए। इसके अलावा 7700 मीटर के पास भी एक आउटलेट और स्लोप को आंशिक रूप से नुकसान पहुँचाते हुए नहर को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया है।उक्त स्थल पर अभी केवल मिट्टी का कार्य पूरा हुआ है। उसके ऊपर पीसीसी लाइनिंग का कार्य होना बाकी है। जिसके पूर्ण होने के बाद ही दोनों तरफ के आउटलेट में पूरी क्षमता से पानी भेजा जा सकेगा। नहर में की गई इस तोड़फोड़ के कारण सिकंदरा की ओर अंतिम छोर तक पानी पहुँचने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस संबंध में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और जल प्रवाह में बाधा डालने के आरोप में विभागीय अधिकारियों द्वारा संबंधित असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।

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