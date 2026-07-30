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Bhagalpur News: पूर्णिया : वज्रपात से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया में जिला प्रशासन की पहल पर मानसून के दौरान वज्रपात से सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मदद से पंचायत स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें फिल्मों और कठपुतली शो के माध्यम से सुरक्षा संदेश伝ाया जा रहा है।

Bhagalpur News: पूर्णिया : वज्रपात से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान

Bhagalpur News: पूर्णिया। जिला प्रशासन की पहल पर वज्रपात (ठनका) से बचाव को लेकर सघन जन-जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। ​मानसून के दौरान वज्रपात से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और जान-माल की रक्षा के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन पूर्णिया द्वारा पंचायत स्तर पर विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वज्रपात सुरक्षा रथ द्वारा पंचायतों, प्रमुख‌ चौक चौराहों, हाट- बाजारों और स्कूलों में जागरूकता को लेकर फिल्मों का प्रसारण किया जा रहा है। ​पपेट शो (कठपुतली प्रदर्शन) के द्वारा रोचक एवं मनोरंजन के माध्यम से सुरक्षा संदेशों की प्रस्तुति के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

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