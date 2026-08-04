Bhagalpur News: लखीसराय: थानाध्यक्ष ने डायल-112 व गश्ती दलों का लिया जायजा

Bhagalpur News: लखीसराय में पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर जिले में रात्रि गश्ती अभियान चलाया जा रहा है। थानाध्यक्ष रणधीर कुमार ने शहर के संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करते हुए पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। रात्रि गश्ती का उद्देश्य अपराध नियंत्रण और सुरक्षा की भावना को बनाए रखना है।

Bhagalpur News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर जिले में रात्रि गश्ती अभियान के तहत सुरक्षा व्यवस्था की सघन निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार देर रात कवैया थानाध्यक्ष रणधीर कुमार ने शहर एवं थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर रात्रि गश्ती, ओडी (ऑफिसर ऑन ड्यूटी) तथा डायल-112 पर तैनात पुलिसकर्मियों की जांच की।

थानाध्यक्ष का निरीक्षण निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष ने शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों का जायजा लिया। उन्होंने डायल-112 की टीमों की सक्रियता, गश्ती दलों की मौजूदगी तथा थाना एवं ओडी प्वाइंट पर तैनात पुलिस बल की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया गया।

लापरवाही पर सख्ती थानाध्यक्ष रणधीर कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि रात्रि गश्ती में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिसकर्मियों से संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों पर विशेष नजर रखने, नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करने तथा किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अपराध नियंत्रण, आमजन में सुरक्षा की भावना बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से रात्रि गश्ती अभियान लगातार जारी रहेगा।

डायल-112 की तत्परता साथ ही डायल-112 की टीमों को हर सूचना पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह कायम रहे। वहीं पदाधिकारियों ने रामगढ़ चौक थाना के ओडी ड्यूटी की भी जांच की।