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Bhagalpur News: श्रावणी मेले की तैयारियों का डीएम-एसएसपी ने लिया जायजा, बटेश्वर स्थान व कहलगांव घाटों का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: श्रावणी मेले की तैयारियों का डीएम-एसएसपी ने लिया जायजा, बटेश्वर स्थान व कहलगांव घाटों का

Bhagalpur News: श्रावणी मेले की तैयारियों का डीएम-एसएसपी ने लिया जायजा, बटेश्वर स्थान व कहलगांव घाटों का किया निरीक्षण

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने शुक्रवार को कहलगांव स्थित बटेश्वर स्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने अपने-अपने परिवार के साथ बाबा बटेश्वरनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर जिले की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी ने सावन माह और सोमवारी पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सीढ़ी घाट की सफाई, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों, एसडीआरएफ की तैनाती और अन्य सुरक्षा एवं सुविधा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की。

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निरीक्षण के दौरान निर्देश

जिलाधिकारी ने ठाकुरबाड़ी की जमीन पर रखी ईंटों को तत्काल हटाकर वहां अस्थायी चेंजिंग रूम बनाने का निर्देश दिया। साथ ही मंदिर तक जाने वाले मार्ग तथा दूसरी ओर उतरने वाली सीढ़ियों की स्थिति का भी निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी ली।

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गंगा तट पर निरीक्षण

बटेश्वर स्थान में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव समिति की ओर से जिलाधिकारी का स्मृति-चिह्न भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद डीएम एवं एसएसपी ने कहलगांव शहर के उत्तरवाहिनी गंगा तट स्थित सीढ़ी घाट और चारोंधाम घाट का निरीक्षण कर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। सीढ़ी घाट पर लगी बैरिकेडिंग की ऊंचाई कम होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए इसे और ऊंचा और मजबूत करने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अलावा गंगा तट पर छोटे एवं बड़े ट्यूब की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जल क्षेत्र में रस्सी बैरिकेडिंग को दुरुस्त रखने तथा चारोधाम घाट की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का भी निर्देश दिया।

अन्य उपस्थित अधिकारी

निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण चंद्र गुप्ता, एसडीपीओ दिलीप कुमार, बीडीओ राजीव रंजन, सीओ निवास कुमार, एमओ रवि कुमार, अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. पवन कुमार गुप्ता, प्रबंधक गोबिंद उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

महानिषेध महोत्सव की जानकारी

बटेश्वर स्थान में एक माह तक चलने वाले बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव के तीसरे दिन गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर में अखंड संकीर्तन भी निरंतर जारी है।

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला कब आयोजित होता है?
श्रावणी मेला सावन माह में आयोजित होता है।
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