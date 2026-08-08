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Bhagalpur News: सुपौल : विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति पर जताई नाराजगी, वायरिंग दुरुस्त कराने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बसंतपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर चौधरी का औचक निरीक्षण बीस सूत्री प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष पवन मेहता के नेतृत्व में किया गया। समिति ने विद्यालय के भवन, बिजली वायरिंग और साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

Bhagalpur News: सुपौल : विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति पर जताई नाराजगी, वायरिंग दुरुस्त कराने का निर्देश

Bhagalpur News: बलुआ बाजार (सुपौल) से मनीष कुमार की रिपोर्ट बसंतपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर चौधरी का शनिवार को बीस सूत्री प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष पवन मेहता के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष अनिल खेरवाड़, सदस्य अभय कुमार जैन, बिनोद कुमार मेहता एवं महानंद झा मौजूद थे। समिति के सदस्यों ने विद्यालय में पठन-पाठन व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास रूम और प्रैक्टिकल रूम का भी निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान नाराजगी

निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को देखकर समिति के सदस्यों ने नाराजगी जताई। भवन के कई हिस्सों की स्थिति को लेकर आवश्यक सुधार की जरूरत बताई गई। सदस्यों ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए भवन की स्थिति में सुधार कराया जाना जरूरी है।

विद्यालय में बिजली वायरिंग की स्थिति का भी जायजा लिया गया। वायरिंग को व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया। समिति ने कहा कि जर्जर वायरिंग के कारण किसी तरह की दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाना चाहिए।

साफ-सफाई व्यवस्था

निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर भी समिति के सदस्य असंतुष्ट दिखे। उन्होंने नियमित रूप से साफ-सफाई कराने और विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

इस मौके पर अध्यक्ष पवन मेहता ने कहा कि विद्यालय में उपलब्ध स्मार्ट क्लास एवं प्रैक्टिकल रूम का विद्यार्थियों को समुचित लाभ मिलना चाहिए। साथ ही भवन, बिजली व्यवस्था और साफ-सफाई में आवश्यक सुधार कराया जाना जरूरी है। समिति ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सामान्य प्रश्न

बिशनपुर प्रखंड के विद्यालय का निरीक्षण किसने किया?
बिशनपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय को बीस सूत्री प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष पवन मेहता के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया।
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