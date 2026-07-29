Bhagalpur News: बांका : कच्ची कांवरिया पथ पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा प्रशासन
Bhagalpur News: बांका के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने श्रावणी मेले 2026 की तैयारियों का निरीक्षण किया। पीएचईडी विभाग के अभियंता ने धार्मिक आयोजन के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए शौचालय, स्नानागार सहित अन्य कार्यों का जायजा लिया। प्रशासन का लक्ष्य बिना किसी परेशानी के कांवरियों के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी करना है।
Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार द्वारा कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण किए जाने के बाद श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बुधवार सुबह पीएचईडी विभाग चांदन के कनीय अभियंता राजीव कुमार तथा कटोरिया के कनीय अभियंता दैवेन्द्र कुमार सिंह ने सरकारी धर्मशाला, अबरखा पहुंचकर निर्माण एवं सुविधा संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने शौचालय, स्नानागार, प्याऊ, ओवरहेड झरना, गरम कुंड तथा ठंडा कुंड सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संवेदक को निर्देश दिया गया कि सभी कार्य बुधवार शाम तक हर हाल में पूर्ण कर लिए जाएं।
अधिकारियों ने कहा कि श्रावणी मेले में आने वाले लाखों कांवरियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य मेला शुरू होने से पूर्व सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह तैयार करना है।
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