Bhagalpur News: बांका : बीडीओ ने अबरखा धर्मशाला में जीविका दीदी रसोई का किया निरीक्षण
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका निज संवाददाता श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका निज संवाददाताश्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। इसी क्रम में बीडीओ अजेश कुमार ने सरकारी धर्मशाला अबरखा स्थित जीविका दीदी रसोई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रसोई संचालक से श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था की जानकारी ली। बीडीओ ने भोजन तैयार करने, साफ-सफाई तथा श्रद्धालुओं को भोजन परोसने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत कर भोजन की गुणवत्ता और उपलब्धता के बारे में जानकारी ली।
श्रद्धालुओं ने रसोई की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। बीडीओ ने संचालक को निर्देश दिया कि मेला अवधि में श्रद्धालुओं को निर्धारित मानकों के अनुसार स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही रसोई परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान संबंधित कर्मी और रसोई से जुड़े लोग मौजूद थे।
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