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Bhagalpur News: वार्ड एक में विकास योजनाओं की सौगात, लाखों की योजनाओं का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: फोटो भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम के वार्ड एक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने

Bhagalpur News: वार्ड एक में विकास योजनाओं की सौगात, लाखों की योजनाओं का उद्घाटन

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम के वार्ड एक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पेयजल संकट को दूर करने के उद्देश्य से कई विकास योजनाओं का विधिवत उद्घाटन किया गया। समारोह की अध्यक्षता मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने की। इस मौके पर डिप्टी मेयर डॉ. मो. सलाहउद्दीन अहसन और स्थानीय पार्षद प्रीति देवी विशेष रूप से मौजूद रहीं। ​उद्घाटित योजनाओं में मलीन बस्ती योजना के तहत मखदूम शाह दरगाह लेन में 16.73 लाख रुपये की लागत से पीसीसी पथ व आरसीसी नाला निर्माण शामिल है। इसके अलावा, एमटीएन घोष रोड में 1.65 लाख रुपये की लागत से ढक्कन युक्त नाला और 15वें वित्त आयोग के मद से लगभग ₹23 लाख की दो अलग-अलग योजनाओं के तहत पाइपलाइन सहित प्याऊ का निर्माण कराया गया है।

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मेयर ने मौके पर कहा कि नगर निगम शहर के सभी वार्डों में स्वच्छ पेयजल, पक्की सड़कों और नालों के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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