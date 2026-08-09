Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: लोहिया पुल से अलीगंज बाईपास तक 3.70 किमी सड़क बनेगी फोरलेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: फोटो :: पथ निर्माण मंत्री ने ₹50.1738 करोड़ से बनने वाली सड़क का किया

Bhagalpur News: लोहिया पुल से अलीगंज बाईपास तक 3.70 किमी सड़क बनेगी फोरलेन

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। पथ निर्माण विभाग के मंत्री ईं. कुमार शैलेन्द्र ने शनिवार को पथ प्रमंडल, भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर-हंसडीहा पथ (एसएच 19) पर लोहिया ब्रिज से एनएच 80 बाईपास तक 3.70 किलोमीटर लंबे पथ के फोरलेन निर्माण कार्य का कार्यारंभ किया। वर्तमान में सात मीटर चौड़े इस पथ को आधुनिक फोरलेन सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए ₹50.1738 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के तहत पहले 2.50 किलोमीटर में रिजिड पेवमेंट तथा शेष में 1.20 किलोमीटर में फ्लेक्सिबल पेवमेंट का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 कल्वर्ट, 6.420 किलोमीटर साइड ड्रेन, एक क्रॉस ड्रेन, पूरे 3.70 किलोमीटर में दोनों ओर पेवर ब्लॉक, मीडियन या डिवाइडर तथा 3.70 किलोमीटर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। सड़क का निर्माण एक साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य कार्य एजेंसी को दिया गया है। इस फोरलेन सड़क के बनने से जाम की समस्या से राहत मिलेगी और स्टेशन से बाईपास जाने के लिए सीधा जुड़ाव हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:भागलपुर : लोहिया पुल से बाईपास तक बनेगी फोरलेन सड़क

परियोजना के लाभ

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से लोहिया ब्रिज से एनएच 80 बाईपास तक आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित होगा। शहर के यातायात दबाव को कम करने के साथ ही भागलपुर की सड़क कनेक्टिविटी और शहरी आधारभूत संरचना को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है।

ये भी पढ़ें:आज मंत्री करेंगे लोहिया पुल से बाईपास तक फोरलेन सड़क निर्माण की शुरुआत

पीपा पुल के संभावित निर्माण के बारे में

उन्होंने कहा कि विक्रमशिला सेतु के पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पीपा पुल (पॉन्टून ब्रिज) की संभावनाओं को देखने के लिए एक टीम प्री फिजिबिलिटी जांच करेगी। टीम की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि पीपा पुल बनेगा कि नहीं। कार्यक्रम में विधायक रोहित पांडे, शुभानंद मुकेश, महापौर बसुंधरा लाल, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष साह सहित कई जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, विभागीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

फोरलेन बनने से मिलेगी जाम से मुक्ति: मेयर

कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर डॉ. बसुन्धरा लाल ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे शहर के विकास में मील का पत्थर बताया। मेयर ने कहा, यह मार्ग भागलपुर की जीवनरेखा है, जहां से रोज हजारों नागरिक और वाहन गुजरते हैं। इसके फोरलेन में तब्दील होने से शहर के प्रवेश व निकास द्वार पर लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से स्थायी राहत मिलेगी और बाईपास कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम प्रशासन शहर के बुनियादी ढांचे और सड़कों के सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य सरकार के इस फैसले से भागलपुर के व्यापारिक व सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मेयर पिछले दो वर्षों से इस सड़क के जीर्णोद्धार के लिए प्रयासरत थीं, जो अब धरातल पर उतरता दिख रहा है।

अग्नि FAQ

फोरलेन सड़क निर्माण का काम कब शुरू हुआ?
फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य शनिवार को शुरू हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।