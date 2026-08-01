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Bhagalpur News: मंत्री दो को करेंगे कांवरिया पथ का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के पथ निर्माण विभाग के मंत्री ई. शैलेंद्र दो अगस्त को कांवरिया पथ का निरीक्षण करेंगे। एक अगस्त की रात सुल्तानगंज में पूजा करेंगे। वे रविवार सुबह निरीक्षण के बाद आरसीडी के सेवा शिविर का उद्घाटन करेंगे और शाम को पटना लौट जाएंगे।

Bhagalpur News: मंत्री दो को करेंगे कांवरिया पथ का निरीक्षण

Bhagalpur News: भागलपुर। पथ निर्माण विभाग के मंत्री ई. शैलेंद्र आगामी दो अगस्त को कांवरिया पथ का निरीक्षण करेंगे। उनके कार्यक्रम का शेड्यूल जिला प्रशासन को उपलब्ध हो गया है। वे एक अगस्त की रात सुल्तानगंज में पूजा-अर्चना भी करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद रविवार की सुबह पथ का निरीक्षण करेंगे और आरसीडी के सेवा शिविर का उद्घाटन भी करेंगे। वे रविवार शाम सड़क मार्ग से पटना वापस हो जाएंगे।

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