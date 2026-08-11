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Bhagalpur News: पहली बार बरारी रिवर फ्रंट पर आयोजित होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों, प्रभारियों व रिटायर्ड कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित नगर निगम

Bhagalpur News: पहली बार बरारी रिवर फ्रंट पर आयोजित होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर सोमवार को नगर निगम परिसर में सशक्त स्थायी समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। मेयर डॉ. बसुंधरा लाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में स्वतंत्रता दिवस, श्रावणी मेला और विषहरी पूजा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में तय शेड्यूल के अनुसार, 15 अगस्त को सुबह 10:35 बजे मेयर नगर निगम कार्यालय परिसर में मुख्य ध्वजारोहण करेंगी। वहीं, डिप्टी मेयर डॉ. मो. सलाहउद्दीन अहसन सुबह 8:30 बजे तातारपुर स्थित निगम गोदाम में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अतिरिक्त नगर आयुक्त आवास पर सुबह 7:30 बजे, जोनल कार्यालय लाजपत पार्क में सुबह 8 बजे और बरारी रिवर फ्रंट में पहली बार सुबह 9:45 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा।

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इसको लेकर प्रत्येक समारोह स्थल पर ध्वाजारोहण की जिम्मेदारी एक-एक सशक्त स्थायी समिति सदस्यों तय की गई।मेयर ने बताया कि समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मियों, वार्ड प्रभारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। शहरवासियों एवं पूर्व प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए विशेष निमंत्रण पत्र जारी किए जा रहे हैं। बैठक में नगर आयुक्त, सशक्त स्थायी समिति के सम्मानित सदस्य सहित नगर निगम के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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