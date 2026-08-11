Bhagalpur News: पहली बार बरारी रिवर फ्रंट पर आयोजित होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर सोमवार को नगर निगम परिसर में सशक्त स्थायी समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। मेयर डॉ. बसुंधरा लाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में स्वतंत्रता दिवस, श्रावणी मेला और विषहरी पूजा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में तय शेड्यूल के अनुसार, 15 अगस्त को सुबह 10:35 बजे मेयर नगर निगम कार्यालय परिसर में मुख्य ध्वजारोहण करेंगी। वहीं, डिप्टी मेयर डॉ. मो. सलाहउद्दीन अहसन सुबह 8:30 बजे तातारपुर स्थित निगम गोदाम में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अतिरिक्त नगर आयुक्त आवास पर सुबह 7:30 बजे, जोनल कार्यालय लाजपत पार्क में सुबह 8 बजे और बरारी रिवर फ्रंट में पहली बार सुबह 9:45 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा।