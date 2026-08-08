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Bhagalpur News: अररिया: कुर्साकांटा गुदरी हटिया से बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कुर्साकांटा क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाल ही में, रुबीना खातून ने अपनी चोरी हुई बाइक के बारे में कुर्साकांटा थाना में आवेदन दिया। उनके पति सब्जी खरीदने गए थे, लेकिन आधे घंटे बाद जब लौटे तो बाइक गायब मिली। मामले की जांच जारी है।

Bhagalpur News: अररिया: कुर्साकांटा गुदरी हटिया से बाइक चोरी

Bhagalpur News: कुर्साकांटा से अनिल झा की रिपोर्ट प्रखंड क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना में वृद्धि हो रही है। इस क्रम में कुर्साकांटा गुदरी हटिया के निकट से अज्ञात चोर के द्वारा एक बाइक चोरी करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर पीड़ित बाइक मालिक कामदाहा वार्ड संख्या एक निवासी रुबीना खातून पति उमर फारूक ने कुर्साकांटा थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि मेरे पति उमर फारुख सब्जी लेने कुर्साकांटा गुदरी हटिया गया था। व्यापार मंडल के निकट बाइक लगा कर सब्जी में चला गया। करीब आधा घंटा के बात वापस बाइक के निकट पहुंचा तो गायब मिली।

काफी खोजबीन किया लेकिन बाइक नहीं मिली।

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