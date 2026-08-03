Bhagalpur News: सुल्तानगंज में बढ़ सकती है डाक बम पर्ची केंद्रों की संख्या
Bhagalpur News: श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीएम-एसएसपी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण में सभी व्यवस्थाओं
Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। सुल्तानगंज में कांवरियों की तादाद को देखते हुए डाक बम पर्ची केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यह संकेत रविवार को सुल्तानगंज के दौरे पर आए डीएम-एसएसपी ने मेला क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान दी है। सोमवार को श्रद्धालुओं की संभावित अधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए डीएम-एसएसपी के नेतृत्व में जिले के वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों द्वारा श्रावणी मेला क्षेत्र का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में डीएम-एसएसपी ने डाक बम पर्ची कटान व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुरूप इसे सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया। साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या पर प्रभावी निगरानी के लिए स्थापित ई-पीपल काउंटिंग मशीन की कार्यप्रणाली को देखकर संबंधित पदाधिकारियों को इसे निरंतर सक्रिय एवं क्रियाशील बनाए रखने का निर्देश दिया।
निरीक्षण का उद्देश्य
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नमामि गंगे घाट, सीढ़ी घाट, कृष्णगढ़ चौक, धाधी बेलारी सहित अन्य प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर सभी नियंत्रण कक्षों की कार्यप्रणाली, साफ-सफाई, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति का भी गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सावन की पहली सोमवारी की भीड़ को देखते हुए प्रत्येक व्यवस्था की पुनः समीक्षा कर किसी भी प्रकार की कमी को तत्काल दूर किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं व्यवस्थित मेला अनुभव उपलब्ध कराया जा सके।
स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण
निरीक्षण के क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक उपचार केंद्रों, एंबुलेंस व्यवस्था, ‘दीदी की रसोई’, सूचना केंद्र, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, यातायात प्रबंधन तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तृत निरीक्षण किया गया। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त रहें तथा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जिला प्रशासन की प्राथमिकता
डीएम अलंकृता पांडेय ने बताया कि श्रावणी मेला में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं एसएसपी प्रमोद कुमार यादव बताया कि ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन एवं यातायात संचालन में लगे सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को पूरी सतर्कता एवं समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
सामान्य प्रश्न
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