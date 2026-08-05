Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: किशनगंज: बंदरझूला पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन, अब पंचायत स्तर पर मिलेंगी सभी जरूरी सेवाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: ठाकुरगंज, निज संवाददाता। ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज प्रखंड की बंदरझूला पंचायत

Bhagalpur News: किशनगंज: बंदरझूला पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन, अब पंचायत स्तर पर मिलेंगी सभी जरूरी सेवाएं

Bhagalpur News: ठाकुरगंज, निज संवाददाता। ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट

ठाकुरगंज प्रखंड की बंदरझूला पंचायत के ग्रामीणों का वर्षों पुराना इंतजार बुधवार को समाप्त हो गया। करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के साथ ही पंचायत सरकार भवन को आम लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया。

उद्घाटन समारोह

उद्घाटन समारोह में पंचायत के मुखिया इकरामुल हुसैन के नेतृत्व में विधायक का बुके और अंगवस्त्र देकर भव्य स्वागत किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

विधायक की घोषणा

इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने कहा कि पंचायत सरकार भवन शुरू होने से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ अब पंचायत स्तर पर ही मिलेगा। पहले जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, पेंशन समेत अन्य आवश्यक कार्यों के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी।

जनकल्याणकारी सेवाएं

उन्होंने कहा कि अब पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर, हल्का कर्मचारी सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी जनकल्याणकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीणों को पारदर्शी, सुलभ और त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी तथा प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी।

स्थानीय उपस्थिति

मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आशीष कुमार, बीपीआरओ अजीत कुमार, विधायक प्रतिनिधि सिराजुद्दीन, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बीरेन्द्र कुमार, पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन कब हुआ?
पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन बुधवार को हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Thakurganj Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।