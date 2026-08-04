Bhagalpur News: नोपानी स्कूल में शिशु वाटिका का उद्घाटन आज
Bhagalpur News: भागलपुर के परबत्ती स्थित रामेश्वर लाल नोपानी सरस्वती विद्यालय में बुधवार को आदर्श शिशु वाटिका का उद्घाटन होगा। इस कार्यक्रम में भारती शिक्षा समिति के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा सहित कई गण्यमान लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा और इसके सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
Bhagalpur News: भागलपुर। परबत्ती स्थित रामेश्वर लाल नोपानी सरस्वती विद्यालय में बुधवार को आदर्श शिशु वाटिका का शुभारंभ किया जायेगा। वाटिका का उद्घाटन भारती शिक्षा समिति व शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। विद्यालय के प्राचार्य आकाश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डोकानियां के अलावा कई गण्यमान लोग मौजूद रहेंगे।
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