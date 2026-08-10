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Bhagalpur News: अजगैवीनाथ मंदिर पर हुई विशेष व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुल्तानगंज में सावन की दूसरी सोमवारी के लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। गर्मी और बारिश से बचने के लिए जिक-जैक पर वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है। इसके अलावा सीढ़ी घाट और मंदिर पुल पर दो रास्ते बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु आसानी से पूजा के लिए आ-जा सकें।

Bhagalpur News: अजगैवीनाथ मंदिर पर हुई विशेष व्यवस्था

Bhagalpur News: सुल्तानगंज। सावन की पहली सोमवारी को धूप एवं गर्मी से परेशान हुए भक्तों को देखते हुए प्रशासन ने दूसरी सोमवारी को अजगैवीनाथ मंदिर पर बनाए गए जिक-जैक के ऊपर वाटर प्रूफ पंडाल बनवाया है। ताकि धूप, बारिश से श्रद्धालु बच सके। साथ ही सीढ़ी घाट, अजगैवीनाथ मंदिर पुल पर दो रास्ता बना दिया गया है। जिससे सुगमता से श्रद्धालु महिला-पुरुष पूजा करने मंदिर आ-जा सके।

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