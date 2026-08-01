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Bhagalpur News: बीस सूत्री समिति की बैठक में गूंजी सड़क, जलजमाव और एमडीएम की गुणवत्ता की समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहपुर में प्रखंड बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। अध्यक्ष दिलीप महतो ने जनसमस्याओं पर चर्चा की। मड़वा पंचायत में सड़क और जलजमाव की समस्या उठाई गई। सदस्य ने सरकारी विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। स्थानीय स्तर पर भोजन उपलब्ध कराने की मांग की गई।

Bhagalpur News: बीस सूत्री समिति की बैठक में गूंजी सड़क, जलजमाव और एमडीएम की गुणवत्ता की समस्याएं

Bhagalpur News: बिहपुर,संवाद सूत्र। प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्रायसम भवन में शुक्रवार को प्रखंड बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष दिलीप महतो ने की, जबकि संचालन बीडीओ अभिनव भारती ने किया। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित विभागों से जवाब-तलब किया गया।

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स्थानीय समस्याओं पर चर्चा

बैठक में समिति सदस्य ब्रजेश चौधरी और पंचायत समिति सदस्य विमल शर्मा ने ब्रजलेश्वरनाथ धाम में चल रहे श्रावणी मेले के मद्देनजर मड़वा पंचायत के वार्ड संख्या-13 की जर्जर मुख्य सड़क और जलजमाव की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि खराब सड़क और जलभराव के कारण श्रद्धालुओं और कांवरियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की गई।

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भोजन की गुणवत्ता पर सवाल

बैठक के दौरान अध्यक्ष दिलीप महतो समेत अन्य सदस्यों ने नवगछिया स्थित एकीकृत रसोईघर से मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। सदस्यों ने आरोप लगाया कि विभागीय दबाव के कारण विद्यालय प्रभारी और शिक्षक खुलकर शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष ने बिहपुर प्रखंड में ही मध्याह्न भोजन निर्माण केंद्र स्थापित कर स्थानीय स्तर पर भोजन उपलब्ध कराने की मांग की।

समस्याओं के समाधान पर प्रशासन का ध्यान

उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर अंचलाधिकारी अदिति रंजन, बीपीआरओ काजल कुमारी, कल्याण पदाधिकारी रजनी वैद्य, एमओ सचिन कुमार, बीएओ अमन निसार, जीविका बीपीएम अरुण कुमार भारती, पशु चिकित्सा पदाधिकारी उत्तम कुमार, पीएचईडी की कनीय अभियंता ऋतु कुमारी, स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष भट्ट, दारोगा संजय कुमार तथा बीआरसी के रमेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति एवं समस्याओं के समाधान को लेकर जानकारी दी। बैठक में उपाध्यक्ष मनोज कुमार लाल, पूर्व जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार सिंह, राजनीति तांती, गोपाल चौधरी, व्यास मिश्र, बासुकी झा, मुकेश मंडल आदि ने भी क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को उठाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किन समस्याओं पर चर्चा की गई?
बैठक में सड़क और जलजमाव की समस्या, भोजन की गुणवत्ता और स्थानीय स्तर पर भोजन उपलब्ध कराने की मांग पर चर्चा की गई।
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