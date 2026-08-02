Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: जमुई: यदि सच्ची मित्रता हो तो सरहद की दूरियां भी मिट जाती हैं प्रो. गौरी शंकर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: जमुई में मित्रता दिवस के अवसर पर एक परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रभात कुमार भगत ने मित्रता को मूल्यवान बताया और ईमानदारी को इसका सबसे सुंदर आभूषण कहा। प्राचार्य डॉ. गौरी पासवान ने मित्रता के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे कोहिनूर की भांति कीमती कहा। अध्यक्ष राम चरित्र मानस ने मित्रता का आधार सम्मान बताया।

Bhagalpur News: जमुई: यदि सच्ची मित्रता हो तो सरहद की दूरियां भी मिट जाती हैं प्रो. गौरी शंकर

Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु मित्रता दिवस के अवसर पर मानव जीवन में मित्रता का महत्व विषय पर नगर परिषद जमुई स्थित महाराजगंज में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात कुमार भगत के आवास पर संवाद कक्ष में एक परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता केकेएम कॉलेज के पुस्तकालयाध्यक्ष रामचरित्र मानस ने किया।

ये भी पढ़ें:'मेरे दोस्त मेरी जान हैं..' फ्रेंडशिप डे विश करने के लिए भेजें ये 20 शायरियां, मिलते ही लग जाएंगे गले

मुख्य अतिथि का वक्तव्य

मुख्य अतिथि स्थानीय व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सरकारी वकील प्रभात कुमार भगत ने कहा कि मित्रता सबसे मूल्यवान और अनमोल रत्न है। मित्रता का सबसे सुंदर आभूषण ईमानदारी है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वही सच्ची मित्रता जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि कालनेमी मित्रों से युवाओं को सावधान रहना चाहिए। कहा जाता है कि - "मित्र के जैसा कौन है इस संसार में मर्द। हर सके जो दर्द को बनकर के हमदर्द। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के तौर पर राजकीय डिग्री महाविद्यालय अलीगंज के प्राचार्य डॉ. गौरी गौरी पासवान ने मित्रता के महत्व पर कहा कि मित्रता कोहिनूर की भांति कीमती है। इसे धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता है । यह विश्वास और प्रेम से अर्जित होती है। यदि सच्ची मित्रता हो तो सरहद की दूरियां भी मिट जाती हैं। उन्होंने कहा की मित्रता की उत्पत्ति मानव के सामाजिक जीवन से शुरू हुई है। आदिकाल में मानव जब समूह में रहना आरंभ किया तब सहयोग, सुरक्षा, विश्वास और अब अपनत्व की भावना विकसित हुई। यही आगे चलकर मित्रता बन गई। कृष्ण- सुदामा की मित्रता, भगवान श्री राम-सुग्रीव की मित्रता अच्छी और सच्ची मित्रता के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्रो. पासवान ने कहा कि मित्रता दो दिलों को बांधने वाली प्रेम की डोर है. मित्रता मन की प्यास है,जिसके लिए मनुष्य तड़पता रहता है और वह बड़ा भाग्यशाली है, जिनकी प्यास बुझ जाती है। कहते हैं कि- "मित्र बनो तो यूं बनो जैसे शिव और राम, एक दूजे का रात-दिन जपे निरंतर नाम।"

अध्यक्षीय प्रबोधन

अध्यक्षीय प्रबोधन में राम चरित्र मानस ने कहा कि सच्ची मित्रता का आधार सम्मान और समझौतों का ईमानदारी से पालन होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मित्रता दिवस कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
मित्रता दिवस का कार्यक्रम जमुई में आयोजित किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।