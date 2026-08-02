Bhagalpur News: जमुई: यदि सच्ची मित्रता हो तो सरहद की दूरियां भी मिट जाती हैं प्रो. गौरी शंकर

मुख्य अतिथि का वक्तव्य

मुख्य अतिथि स्थानीय व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सरकारी वकील प्रभात कुमार भगत ने कहा कि मित्रता सबसे मूल्यवान और अनमोल रत्न है। मित्रता का सबसे सुंदर आभूषण ईमानदारी है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वही सच्ची मित्रता जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि कालनेमी मित्रों से युवाओं को सावधान रहना चाहिए। कहा जाता है कि - "मित्र के जैसा कौन है इस संसार में मर्द। हर सके जो दर्द को बनकर के हमदर्द। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के तौर पर राजकीय डिग्री महाविद्यालय अलीगंज के प्राचार्य डॉ. गौरी गौरी पासवान ने मित्रता के महत्व पर कहा कि मित्रता कोहिनूर की भांति कीमती है। इसे धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता है । यह विश्वास और प्रेम से अर्जित होती है। यदि सच्ची मित्रता हो तो सरहद की दूरियां भी मिट जाती हैं। उन्होंने कहा की मित्रता की उत्पत्ति मानव के सामाजिक जीवन से शुरू हुई है। आदिकाल में मानव जब समूह में रहना आरंभ किया तब सहयोग, सुरक्षा, विश्वास और अब अपनत्व की भावना विकसित हुई। यही आगे चलकर मित्रता बन गई। कृष्ण- सुदामा की मित्रता, भगवान श्री राम-सुग्रीव की मित्रता अच्छी और सच्ची मित्रता के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्रो. पासवान ने कहा कि मित्रता दो दिलों को बांधने वाली प्रेम की डोर है. मित्रता मन की प्यास है,जिसके लिए मनुष्य तड़पता रहता है और वह बड़ा भाग्यशाली है, जिनकी प्यास बुझ जाती है। कहते हैं कि- "मित्र बनो तो यूं बनो जैसे शिव और राम, एक दूजे का रात-दिन जपे निरंतर नाम।"