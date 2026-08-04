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Bhagalpur News: निगम कर्मियों की हड़ताल से शहर में घहराया संकट, सफाई-पेयजल ठप्प और विकास योजनाएं अधर में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: स्ट्रीट लाइट की निविदा हड़ताल के कारण फिलहाल अटकी कचरा उठाव में लापरवाही पर अनुपस्थित

Bhagalpur News: निगम कर्मियों की हड़ताल से शहर में घहराया संकट, सफाई-पेयजल ठप्प और विकास योजनाएं अधर में

Bhagalpur News: ​भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का व्यापक और गंभीर असर अब शहर की बुनियादी सुविधाओं पर साफ नजर आने लगा है। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और नगर निगम के प्रशासनिक कार्य पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, जिसका सीधा खामियाजा आम公众 को भुगतना पड़ रहा है। ​निगम की स्वास्थ्य, योजना, ट्रेड लाइसेंस और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में कामकाज ठप है। रोजाना 500 से अधिक लोग प्रमाण पत्र, नक्शा पास कराने, म्यूटेशन और बिल क्लीयरेंस के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। हड़ताल के कारण दुर्गापूजा से पहले शहर में 5,000 स्ट्रीट लाइट लगाने की निविदा प्रक्रिया भी अधर में लटक गई है। जलकल शाखा प्रभारी वशिष्ठ नारायण चौधरी के अनुसार ऑपरेटरों के अभाव में जैसे-तैसे जलापूर्ति की जा रही है, जबकि रोशनी शाखा प्रभारी जय प्रकाश यादव ने स्पष्ट किया कि हड़ताल समाप्त होने तक निविदा फाइनल होना मुश्किल है। नगर निगम के लोक स्वच्छता पदाधिकारी शशि भूषण सिंह ने बताया कि निगम प्रशासन के द्वारा 150 मानवबल को आउटसोर्सिंग के आधार पर शहर की सफाई व्यवस्था संभालने के लिए लिया गया है। जिससे कि वर्तमान में तीन पालियों के बजाय केवल दो पालियों में ही कचरे का उठाव हो पा रहा है।

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कचरा उठाव में लापरवाही: दो एजेंसियों पर कार्रवाई और जुर्माना

एक तरफ हड़ताल से सफाई व्यवस्था चरमराई है, वहीं दूसरी तरफ डोर-टू-डोर कचरा उठाव में लापरवाही बरतने पर नगर निगम सख्त हो गया है। नगर आयुक्त ने कार्य संभाल रही दोनों एजेंसी साईन एण्ड स्टैण्डर्ड्स और सीबीएस फैसिलिटीज मैनेजमेंट को पत्र जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है। निरीक्षण के दौरान एजेंसियों के कई सफाई कर्मी बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अनुपस्थित पाए गए। इस पर कार्रवाई करते हुए निगम ने प्रत्येक अनुपस्थित कर्मी पर एक हजार रुपये की दर से आर्थिक दंड लगाया है, जिसे एजेंसियों के रनिंग बिल से काटा जाएगा। साथ ही सुरक्षा निधि जब्ती, ब्लैकलिस्टिंग और अनुबंध रद्द करने की चेतावनी देते हुए तत्काल पर्याप्त मानवबल तैनात कर कचरा उठाव बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

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सामान्य प्रश्न

नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से किन सुविधाओं पर प्रभाव पड़ा है?
नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए हैं।
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