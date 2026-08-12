Bhagalpur News: अवैध यूनीपोलों के साए में भागलपुर: चार माह बाद भी कार्रवाई ठप
Bhagalpur News: मुख्य सड़कों से सटे यूनीपोलों से सड़क हादसों की आशंका यूनीपोलों के कारण चौराहों के
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। शहर की प्रमुख सड़कों और व्यस्त चौराहों पर बेतरतीब तरीके से लगाए गए अवैध यूनीपोल न सिर्फ शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे हैं, बल्कि हादसों का बड़ा कारण भी बन रहे हैं। करीब चार माह पूर्व निगम प्रशासन द्वारा अवैध यूनीपोलों को चिह्नित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, चार महीने बीत जाने के बाद भी सर्वे का काम अधूरा पड़ा है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। प्रशासनिक सुस्ती का ही नतीजा है कि यूनीपोल लगाने वाली एजेंसियां बेखौफ होकर संकरी सड़कों से सटाकर अवैध यूनीपोल खड़े कर रही हैं। इन विशालकाय यूनीपोलों के कारण व्यस्त चौराहों पर पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का विजन भी प्रभावित हो रहा है। ट्रैफिक निगरानी और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने में इससे काफी परेशानी आ रही है। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि नगर निगम व संबंधित प्रशासन जल्द से जल्द अधूरा सर्वे पूरा करे और इन अवैध यूनीपोलों को हटाकर जिम्मेदार एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई करे।
स्थिति की समीक्षा
हिन्दुस्तान टीम द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों का जायजा लेने पर स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई
कोतवाली से खलीफाबाग मार्ग
कोतवाली से खलीफाबाग मार्ग: महज 500 मीटर की इस व्यस्त सड़क पर पैदल चलने के लिए फुटपाथ तक नहीं है, लेकिन सड़क से बिल्कुल सटाकर आधा दर्जन यूनीपोल खड़े कर दिए गए हैं।
पुलिस लाइन एवं नौलखा कोठी रोड
पुलिस लाइन एवं नौलखा कोठी रोड: इन मार्गों पर हर 50 मीटर की दूरी पर यूनीपोलों की कतार लगी है। तेज आंधी व बारिश के दौरान इनके गिरने से गंभीर दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।
खरमनचक एवं मायागंज चौक
खरमनचक एवं मायागंज चौक: बेहद संकरी खरमनचक रोड में आधा दर्जन से अधिक यूनीपोल लगे हैं। वहीं हद तो तब हो गई जब मायागंज अस्पताल चौक पर महज 10 फीट चौड़ी सड़क पर दवा दुकानों के समानांतर यूनीपोल गाड़ दिए गए हैं।
तिलकामांझी और कचहरी चौक
तिलकामांझी और कचहरी चौक: सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह दोनों ही चौराहे काफी महत्वपूर्ण हैं। यहां हमेशा ही वीआईपी मूवमेंट बना रहता है। ऐसे में चौक पर ही मौजूद यहां लगाए गए कुछ यूनीपोल सीसीटीवी कैमरों की दूरदर्शिता को प्रभावित कर रहे हैं।
कार्रवाई की योजना
स्वतंत्रता दिवस और विषहरी पूजा आयोजनों को लेकर सर्वे का कार्य वर्तमान में कर पाना संभव नहीं है। उक्त आयोजनों के बाद वृहद स्तर पर सर्वे के साथ-साथ कार्रवाई भी की जाएगी।
- मो. असगर अली, नगर प्रबंधक, भागलपुर नगर निगम।
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