Bhagalpur News: जमुई: बलियाडीह, लौंगाय समेत कई घाटों से दिन-रात हो रहा बालू उठाव
Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु की रिपोर्ट झाझा, नगर संवाददाता झाझा थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन
Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु की रिपोर्ट झाझा, नगर संवाददाता
झाझा थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र के विभिन्न नदी घाटों से ट्रैक्टरों के माध्यम से बालू का अवैध उठाव किया जा रहा है। इससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं पर्यावरणीय संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को सूचना मिलने के बावजूद अधिकांश मामलों में कार्रवाई सफल नहीं हो पाती, क्योंकि छापेमारी से पहले ही बालू कारोबारी वाहन लेकर मौके से निकल जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बलियाडीह, लौंगाय समेत कई नदी घाटों पर सुबह से देर शाम तक ट्रैक्टरों की आवाजाही बनी रहती है। कई स्थानों पर अंधेरा होने के बाद भी बालू निकासी का काम जारी रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रहे अवैध खनन से नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित हो रही है और भविष्य में इसका पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस जब भी सूचना के आधार पर कार्रवाई के लिए निकलती है, तब तक अवैध कारोबारियों को इसकी भनक लग जाती है। ऐसे में वे ट्रैक्टर लेकर फरार हो जाते हैं। इसे लेकर लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर अवैध कारोबारियों तक कार्रवाई की सूचना पहले कैसे पहुंच जाती है।
अवैध खनन की जांच
गौरतलब है कि पूर्व में अवैध बालू कारोबार से जुड़े एक मामले में निगरानी विभाग की टीम ने झाझा थाना के चालक को 12 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष का नाम भी चर्चा में आया था। घटना के बाद अवैध खनन पर सख्ती की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन क्षेत्र में अब भी अवैध बालू उठाव जारी रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस संबंध में झाझा थानाध्यक्ष मिंटु कुमार सिंह ने बताया कि जहां से भी अवैध बालू उठाव की सूचना मिलती है, वहां पुलिस तत्काल छापेमारी करती है। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही कई बार वाहन लेकर कारोबारी फरार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध बालू कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी सूचना के आधार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन एवं खनन विभाग से संयुक्त अभियान चलाकर अवैध बालू खनन पर प्रभावी रोक लगाने तथा पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
सामान्य प्रश्न
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