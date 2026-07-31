Bhagalpur News: जमुई: बलियाडीह, लौंगाय समेत कई घाटों से दिन-रात हो रहा बालू उठाव

झाझा थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र के विभिन्न नदी घाटों से ट्रैक्टरों के माध्यम से बालू का अवैध उठाव किया जा रहा है। इससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं पर्यावरणीय संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को सूचना मिलने के बावजूद अधिकांश मामलों में कार्रवाई सफल नहीं हो पाती, क्योंकि छापेमारी से पहले ही बालू कारोबारी वाहन लेकर मौके से निकल जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बलियाडीह, लौंगाय समेत कई नदी घाटों पर सुबह से देर शाम तक ट्रैक्टरों की आवाजाही बनी रहती है। कई स्थानों पर अंधेरा होने के बाद भी बालू निकासी का काम जारी रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रहे अवैध खनन से नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित हो रही है और भविष्य में इसका पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस जब भी सूचना के आधार पर कार्रवाई के लिए निकलती है, तब तक अवैध कारोबारियों को इसकी भनक लग जाती है। ऐसे में वे ट्रैक्टर लेकर फरार हो जाते हैं। इसे लेकर लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर अवैध कारोबारियों तक कार्रवाई की सूचना पहले कैसे पहुंच जाती है।