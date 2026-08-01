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Bhagalpur News: पूर्णिया : 1.340 किलोग्राम स्मैक के साथ बंगाल के तीन तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बायसी थाना अध्यक्ष कार्यालय में एडिशनल एसपी जितेंद्र पाण्डेय ने बताया कि 1.340 किलोग्राम स्मैक के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान तीनों अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास छानबीन की जा रही है। ये सभी बंगाल से स्मैक लेकर पूर्णिया की ओर जा रहे थे।

Bhagalpur News: पूर्णिया : 1.340 किलोग्राम स्मैक के साथ बंगाल के तीन तस्कर गिरफ्तार

Bhagalpur News: बायसी (पूर्णिया) से सुबोध कुमार की रिपोर्ट बायसी थाना अध्यक्ष कार्यालय में एडिशनल एसपी जितेंद्र पाण्डेय ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि 1.340 किलोग्राम स्मैक के साथ तीन अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी जितेंद्र पाण्डेय ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अवैध ब्राउन सुगर व स्मैक बरामदगी को लेकर समकालीन अभियान चलाया जा रहा है।

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गिरफ्तारी की जानकारी

अपर थानाध्यक्ष बायसी के द्वारा एक टेम्पू रजिस्ट्रेशन संख्या बीआर 11 पीडी 3782 से अवैध ब्राउन सुगर / स्मैक लेकर जा रहे दो व्यक्ति को कुल 1.340 किलोग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया एवं एक व्यक्ति को लाईनर के रूप में कार्य करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के अपराधिक इतिहास की खोजबीन की जा रही है। तीन गिरफ्तार अभियुक्त में पहला गिरफ्तार आफताब आलम उम्र 55 वर्ष पिता मो. हासिम घर उत्तर दालकोला परसरा वार्ड संख्या ग्यारह, दूसरा गिरफ्तार फिरोज अंसारी उम्र करीब 40 वर्ष पिता अनवर अंसारी घर शरद पल्ली वार्ड संख्या दस, तीसरा गिरफ्तार दानीश आलम उम्र करीब 20 वर्ष पिता आफताब आलम घर उत्तर दालकोला परसरा वार्ड संख्या ग्यारह निवासी है। तीनों थाना दालकोला जिला उत्तर दिनाजपुर का रहने वाला है। सभी बंगाल से स्मैक लेकर पूर्णिया की ओर जा रहे थे। मौके पर छापामारी दल में अपर थानाध्यक्ष उत्तम कुमार, अभिषेक कुमार सिह, राहुल कुमार यादव एवं अमन कुमार आदि मौजूद थे।

बरामदगी एवं जब्ती

-एक टेम्पू रजिस्ट्रेशन संख्या बीआर 11 पीडी 3782

-कुल-1.340 कि0ग्रा० स्मैक, 03 मोबाईल

-एक पल्सर मोटरसाईकिल संख्या डब्लू बी 59 डी3068

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितनी स्मैक बरामद की गई है?
1.340 किलोग्राम स्मैक बरामद की गई है।
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