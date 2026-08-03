Bhagalpur News: अररिया: बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर मकान निर्माण मामले में नोटिस जारी
Bhagalpur News: जोकीहाट नगर पंचायत क्षेत्र में बिना अनुमति सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायतों के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कार्यपालक पदाधिकारी ने मो नौशाद आलम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि समय पर दस्तावेज न पेश करने पर कार्रवाई की जाएगी।
Bhagalpur News: अररिया से फुलेंद्र की रिपोर्ट जोकीहाट(एस)। नगर पंचायत जोकीहाट क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराए जाने की शिकायत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोकीहाट नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित व्यक्ति मो नौशाद आलम को को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जोकीहाट स्थित एक सरकारी भूखंड पर बिना किसी पूर्व अनुमति के मकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई की और निर्माण कार्य करवा रहे मो नौशाद आलम को नोटिस निर्गत किया।
जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि मो नौशाद आलम जिस भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है उससे संबंधित कागजात व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य के लिए दी गई अनुमति पत्र के साथ निश्चित समय-सीमा के भीतर नगर पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर अपना अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने आदेश में चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयावधि के भीतर संतोषजनक जवाब, भूमि के कागजात और अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
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