Bhagalpur News: अररिया: बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर मकान निर्माण मामले में नोटिस जारी

Bhagalpur News: अररिया से फुलेंद्र की रिपोर्ट जोकीहाट(एस)। नगर पंचायत जोकीहाट क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराए जाने की शिकायत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोकीहाट नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित व्यक्ति मो नौशाद आलम को को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जोकीहाट स्थित एक सरकारी भूखंड पर बिना किसी पूर्व अनुमति के मकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई की और निर्माण कार्य करवा रहे मो नौशाद आलम को नोटिस निर्गत किया।