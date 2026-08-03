Bhagalpur News: बोलबम के जयघोष से गूंजा क्षेत्र
Bhagalpur News: गोराडीह में सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर सैकड़ों डाक बम कांवरिया बाबा बासुकीनाथ धाम की ओर जलाभिषेक के लिए निकले। उन्होंने गंगाजल भरकर यात्रा की शुरुआत की, जबकि स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने उनकी सेवा के लिए शिविर लगाए। सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।
Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रविवार को जगदीशपुर होकर सैकड़ों डाक बम कांवरिया बाबा बासुकीनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए निकले। इस दौरान डाक बमों ने बरारी घाट, एसएम कॉलेज घाट से गंगाजल भरकर अपनी पावन यात्रा शुरू की। पूरे कांवरिया पथ पर बोलबम और हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। वही डाक बमों की सेवा के लिए, बलुआचक, अंगारी मोड़, जगदीशपुर बाजार, सन्हौला मोड़ सहित दर्जनों स्थानों पर सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा सेवा शिविर लगाए गए। कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगदीशपुर थाना पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहे।
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