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Bhagalpur News: मानवाधिकार सुरक्षा परिषद चलाएगी 23 अगस्त से जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 23 अगस्त से हर रविवार को परिषद के सदस्य नगर निगम के 52 वार्डों में सदस्यता और जागरूकता अभियान चलाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहिद अख्तर की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई।

Bhagalpur News: मानवाधिकार सुरक्षा परिषद चलाएगी 23 अगस्त से जागरूकता अभियान

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद की बैठक रविवार को हुसैनपुर स्थित केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहिद अख्तर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 अगस्त से प्रत्येक रविवार को परिषद के सदस्य और पदाधिकारी नगर निगम के सभी 52 वार्डों में सदस्यता और जागरूकता अभियान चलाएंगे। बैठक में मोईन खान, डॉ. रामानंद जायसवाल, जफीर अहमद, बीबी आयशा, डॉ. आर एन झा, सुनील कुमार, अनीता कुमारी, अरुण कुमार, मो. एजाजुल हक आदि मौजूद थे।

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