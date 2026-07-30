Bhagalpur News: अररिया : गुरु पूर्णिमा पर अररिया में खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों का मिला सम्मान

सम्मान समारोह का आयोजन

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार की शाम अररिया स्थित दिव्य ज्योति शिव साईं मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अररिया फिजिकल अकादमी के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्टेट मेडलिस्ट इंद्राणी कुमारी, जिन्होंने विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाया है, को सम्मानित किया गया। वहीं स्टेट मेडलिस्ट समीर कुमार को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि तथा युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में अररिया फिजिकल अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक शहंशाह को खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देकर सफलता दिलाने के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही अकादमी के सहयोगी गोपाल कुमार, रेनू कुमारी को भी खेल एवं समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।