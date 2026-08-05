Bhagalpur News: जमुई : अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति हुआ घायल
Bhagalpur News: जमुई-मलयपुर मुख्य मार्ग पर खैरमा के निकट एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 42 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की, जहां उसका इलाज जारी है। व्यक्ति की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
Bhagalpur News: जमुई से सुधांषु की रिपोर्ट जमुई। जमुई-मलयपुर मुख्य मार्ग पर खैरमा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 42 वर्षीय व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में सड़क किनारे गिरे व्यक्ति को देख स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना डायल 112 की पुलिस टीम को दी गई इसके बाद मौके पर पहुंची 112 की पुलिस द्वारा फौरन घायल व्यक्ति को इलाज के लिए मंगलवार की रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां गंभीर अवस्था में व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। घायल व्यक्ति की पहचान फिलहाल नहीं हो पाया है। व्यक्ति भी कुछ बताने में असमर्थ है।
व्यक्ति कहां का रहने वाला है, कहां जा रहा था, फिलहाल फिलहाल जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
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