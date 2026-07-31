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Bhagalpur News: खगड़िया: आस्था और इतिहास का संगम है नाकुच का नकुलेश्वर महादेव मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: महिषी से प्रदीप चौधरी की रिपोर्ट प्रखंड के नाकुच स्थित ऐतिहासिक नकुलेश्वर महादेव मंदिर

Bhagalpur News: खगड़िया: आस्था और इतिहास का संगम है नाकुच का नकुलेश्वर महादेव मंदिर

Bhagalpur News: महिषी से प्रदीप चौधरी की रिपोर्ट प्रखंड के नाकुच स्थित ऐतिहासिक नकुलेश्वर महादेव मंदिर आस्था, इतिहास और पुरातात्विक महत्व का अद्भुत संगम माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध द्वापर युग और महाभारत काल से है। कहा जाता है कि पांडव पुत्र एवं कुंतीनंदन नकुल ने यहां भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके कारण इस शिवलिंग का नाम नकुलेश्वर महादेव पड़ा। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से पूजा-अर्चना करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा के लिए पहुंचते हैं। सावन, महाशिवरात्रि, नरक निवारण चतुर्दशी तथा प्रत्येक रविवार को यहां विशेष भीड़ उमड़ती है।

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मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार समय-समय पर खुदाई के दौरान दुर्लभ प्रतिमाएं और आकर्षक नक्काशीदार पत्थर मिले हैं, जो आज भी मंदिर में सुरक्षित हैं। मंदिर का विशाल शिवलिंग लगभग दो से ढाई फीट ऊंचा और मोटा बताया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है और इसकी विशेष आध्यात्मिक महिमा है। महाशिवरात्रि पर यहां से निकलने वाली शिव-विवाह की भव्य झांकी, शिवधुनी अष्टयाम और अन्य धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं

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