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Bhagalpur News: बोलबम के जयघोष से गूंजा कहलगांव, 114वीं कांवर यात्रा उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बासुकीनाथ धाम के लिए निकली पड़ाव संघ की ऐतिहासिक 114वीं कांवर यात्रा विधायकों, जनप्रतिनिधियों और

Bhagalpur News: बोलबम के जयघोष से गूंजा कहलगांव, 114वीं कांवर यात्रा उमड़े श्रद्धालु

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। श्रावण मास की भक्ति और आस्था के पावन माहौल के बीच बुधवार की शाम कहलगांव नगर से पड़ाव संघ की ऐतिहासिक एवं भव्य 114वीं कांवर यात्रा पूरे धार्मिक उत्साह के साथ बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुई। करीब 3000 शिवभक्त हाथों में कांवर लिए बोलबम और बम-बम बासुकी के जयघोष के साथ भजन-कीर्तन करते हुए झूमते-गाते आगे बढ़े। पूरे नगर में शिवभक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिला और शहर केसरिया रंग में रंग गया। कांवर यात्रा की शुरुआत किला दुर्गा स्थान परिसर से हुई। इससे पूर्व सभी कांवरियों ने कहलगांव सीढ़ी घाट स्थित उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर गंगाजल भरा तथा विधि-विधान से संकल्प पूजन किया। यात्रा में शामिल 81, 61, 41 एवं 31 फीट लंबी विशाल कांवर श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहीं। वहीं रथ पर स्थापित आदि योगी भगवान भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा ने श्रद्धालुओं की आस्था को और प्रगाढ़ किया। यात्रा के साथ चल रही भजन मंडली ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया。

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जनप्रतिनिधि और श्रद्धालुओं की उपस्थिति

कांवर यात्रा को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। विधायक शुभानंद मुकेश, विधायक मुरारी पासवान, भाजपा नेता पवन कुमार मिश्रा, नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव कुमार, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद अरविंद कुमार सिंह, सभी वार्ड पार्षदों सहित हजारों श्रद्धालुओं ने कुछ दूरी तक कांवर यात्रा के साथ चलकर शिवभक्तों का उत्साहवर्धन किया तथा सफल एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। यात्रा मार्ग के दोनों ओर महिलाओं, पुरुषों, युवाओं एवं बच्चों की भारी भीड़ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी।

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कांवर यात्रा का पहला पड़ाव

कांवर यात्रा का पहला पड़ाव घोघा स्थित सत्यकुटी आश्रम में होगा, जहां रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। यहां सांसद अजय कुमार मंडल की ओर से कांवरियों के स्वागत एवं भंडारे का आयोजन किया गया है।

यात्रा में आई कठिनाईयाँ

हालांकि, कुआं पुल पर चारपहिया एवं तिपहिया वाहनों के आवागमन पर रोक के कारण यात्रा को कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी के निर्देश पर पुल पर कंक्रीट के ह्यूम पाइप एवं कंक्रीट के अवरोधक लगाए गए थे, जिससे कांवर यात्रा के साथ चल रहा रथ आगे नहीं बढ़ सका। इस दौरान कुछ देर के लिए गहमागहमी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में कांवरियों ने जेसीबी की मदद से अवरोधकों को हटाकर रथ पर सजी आदि योगी भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा एवं डीजे वाहन को पुल पार कराया।

आवश्यक व्यवस्थाएँ

पड़ाव संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि कांवरियों की सुविधा के लिए भोजन, चिकित्सा, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समुचित तैयारी की गई है। प्रखंड विकास पदधिकारी राजीव रंजन से अवरोधक हटाए जाने के बारे में संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।

सामान्य प्रश्न

कांवर यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई?
कांवर यात्रा की शुरुआत किला दुर्गा स्थान परिसर से हुई।
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