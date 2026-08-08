Bhagalpur News: सहरसा : दो साल में जर्जर हुई पांच करोड़ की सड़क
Bhagalpur News: सहरसा के सोनवर्षा राज में करीब पांच करोड़ की लागत से बनी सड़क मात्र दो वर्ष में ही जर्जर हो गई है। गड्ढों और कीचड़ के कारण राहगीरों को दिक्कत हो रही है। बारिश के चलते सड़क पर कीचड़ जमा हो गया है, जिससे स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
Bhagalpur News: सोनवर्षा राज (सहरसा) से अनुज सिंह की रिपोर्ट देहद मोड़ से बेहट होते हुए नोनैती जाने वाली करीब पांच करोड़ की लागत से बनी सड़क निर्माण के महज दो वर्ष में ही जर्जर हो गई है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बनने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सड़क जर्जर होने की शिकायत पर विभागीय निर्देश से एक सप्ताह पूर्व संवेदक द्वारा गड्ढों में जेएसबी कार्य के तहत मिट्टी और मेटल डाला गया। लेकिन मिट्टी की अधिक मात्रा और लगातार हुई बारिश के कारण सड़क कीचड़मय हो गई है। इससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और दोपहिया वाहन चालकों को दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। चार पहिया वाहनों के गुजरने से सड़क किनारे खड़े लोगों के कपड़े भी कीचड़ से खराब हो रहे हैं।पीएमजीएसवाई से बनी थी सड़क: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल सिमरीबख्तियारपुर ने करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण कराया था। निर्माण की जिम्मेदारी त्रिमूर्ति इंजिकॉन्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के संवेदक रंजन सिंह को दी गई थी। कार्यपालक अभियंता महेश कुमार ने बताया कि सड़क पर मेटल बिछाया गया था, लेकिन बारिश के कारण कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
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