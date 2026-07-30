Bhagalpur News: बांका : पहले सावन पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। सावन माह के प्रथम दिन जिले के
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।सावन माह के प्रथम दिन जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, दूध एवं गंगाजल अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष से गूंजता रहा। प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। मंदिर समितियों द्वारा पूजा-अर्चना को लेकर विशेष व्यवस्था की गई थी, जबकि प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क रहा। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा-अर्चना की।
सावन के पहले दिन जिलेभर में धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा और देर शाम तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना-जाना जारी रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।