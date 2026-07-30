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Bhagalpur News: बांका : पहले सावन पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। सावन माह के प्रथम दिन जिले के

Bhagalpur News: बांका : पहले सावन पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।सावन माह के प्रथम दिन जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, दूध एवं गंगाजल अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष से गूंजता रहा। प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। मंदिर समितियों द्वारा पूजा-अर्चना को लेकर विशेष व्यवस्था की गई थी, जबकि प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क रहा। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा-अर्चना की।

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सावन के पहले दिन जिलेभर में धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा और देर शाम तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना-जाना जारी रहा।

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