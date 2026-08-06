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Bhagalpur News: बारिश से लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया आसमान

Bhagalpur News: बारिश से लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिले में मंगलवार देर रात से शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह तक जारी रही। वहीं बुधवार शाम में भी शहर में झमाझम बारिश हुई। दो दिनों से जारी बारिश के कारण लोगों को गर्मी व उमस से निजात मिली। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया।इस दौरान सबौर समेत आसपास के क्षेत्र में सात मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि छह से नौ अगस्त के दौरान, भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी चलने एवं मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

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