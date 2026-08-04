Bhagalpur News: अररिया: झमाझम बारिश से झील में तब्दील शहर का बस स्टैंड व आश्रम रोड

Bhagalpur News: अररिया, वरीय संवाददाता। मंगलवार की सुबह से जिले के अलग- अलग इलाकों में जमकर बारिश हुई। इससे जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली वहीं शहरी इलाकों में कीचड़ व जलजमाव की स्थिति बन गयी। झमाझम बारिश के बाद जलजमाव व कीचड़ ने गांव से लेकर शहर तक लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल मंडराते रहे। जिले में हुई बारिश से धान रोपनी में तेजी आ गई है। लक्ष्य हासिल करने करने की उम्मीद बढ़ गई है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो बारिश से खरीफ फसलों को काफी फायदा हुआ। शहर के प्रमुख सड़कों के अलावे गली मोहल्ले के विभिन्न सड़कों पर भी जलजमाव हो जाने से लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।