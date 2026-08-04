Bhagalpur News: अररिया: झमाझम बारिश से झील में तब्दील शहर का बस स्टैंड व आश्रम रोड
Bhagalpur News: अररिया में मंगलवार सुबह से बारिश होने लगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि, शहरी इलाकों में कीचड़ और जलजमाव की समस्या बढ़ गई है। बारिश ने धान की रोपनी में तेजी लाई है, लेकिन शहर की सड़कों पर जलजमाव ने लोगों की आवाजाही में कठिनाई उत्पन्न की है। समस्या का समाधान न होने से लोगों में आक्रोश है।
Bhagalpur News: अररिया, वरीय संवाददाता। मंगलवार की सुबह से जिले के अलग- अलग इलाकों में जमकर बारिश हुई। इससे जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली वहीं शहरी इलाकों में कीचड़ व जलजमाव की स्थिति बन गयी। झमाझम बारिश के बाद जलजमाव व कीचड़ ने गांव से लेकर शहर तक लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल मंडराते रहे। जिले में हुई बारिश से धान रोपनी में तेजी आ गई है। लक्ष्य हासिल करने करने की उम्मीद बढ़ गई है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो बारिश से खरीफ फसलों को काफी फायदा हुआ। शहर के प्रमुख सड़कों के अलावे गली मोहल्ले के विभिन्न सड़कों पर भी जलजमाव हो जाने से लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
सबसे खराब स्थिति आश्रम रोड व बस स्टैंड की है। यह रोड तालाब में तब्दील है। इसके अलावा शहर के शास्त्री नगर, जयप्रकाश नगर, आजाद नगर, इस्लामनगर, हनुमंत नगर, शिवपुरी मोहल्ला समेत विभिन्न मोहल्ले की सड़कों पर भी जगह-जगह जलजमाव की स्थिति बनी रही। सच कहें तो शहर में जलजमाव स्थायी समस्या बन चुकी है। समस्या का निदान नहीं होने से वार्ड के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
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