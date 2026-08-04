Bhagalpur News: मूसलाधार बारिश में कचरा सड़कों पर फैला, जलापूर्ति भी ठप

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। सोमवार की देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भागलपुर नगर निगम के नागरिक दावों की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। सफाईकर्मियों की जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल और बारिश के कारण शहर भर की नालियां उफन गईं, जिससे सुबह सड़कों पर गंदगी और सड़ांध फैल गई। चेहल्लुम की छुट्टी और तीन दिनों से कूड़ा न उठने की वजह से डंप कचरे से तीव्र बदबू उठ रही है, जिससे आम लोगों व राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है। ​शहर के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थिति सबसे भयावह बनी हुई है। मिरजानहाट से अलीगंज मुख्य मार्ग, गुरुद्वारा रोड और आनंद चिकित्सालय रोड पर दिनभर कचरा बजबजाता रहा। वहीं असानंदपुर, उर्दू बाजार व सराय जैसे मोहल्लों में देर शाम तक कूड़े का उठाव नहीं हो सका। आधी रात की बारिश के बाद भोलानाथ और बौंसी पुल अंडरपास में नाले का गंदा पानी भर गया, जहां से लोगों को मजबूरन होकर गुजरना पड़ा। लोक स्वच्छता पदाधिकारी शशि भूषण सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से 150 मानवबल को आउटसोर्सिंग आधार पर रखकर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने का प्रयास किया जा रहा है।