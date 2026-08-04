Bhagalpur News: मूसलाधार बारिश में कचरा सड़कों पर फैला, जलापूर्ति भी ठप
Bhagalpur News: निगमकर्मियों की हड़ताल से बजबजाया शहर, उठने लगी दुर्गंध अंडरपास में गंदा पानी भरा, राहगीर
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। सोमवार की देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भागलपुर नगर निगम के नागरिक दावों की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। सफाईकर्मियों की जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल और बारिश के कारण शहर भर की नालियां उफन गईं, जिससे सुबह सड़कों पर गंदगी और सड़ांध फैल गई। चेहल्लुम की छुट्टी और तीन दिनों से कूड़ा न उठने की वजह से डंप कचरे से तीव्र बदबू उठ रही है, जिससे आम लोगों व राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है। शहर के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थिति सबसे भयावह बनी हुई है। मिरजानहाट से अलीगंज मुख्य मार्ग, गुरुद्वारा रोड और आनंद चिकित्सालय रोड पर दिनभर कचरा बजबजाता रहा। वहीं असानंदपुर, उर्दू बाजार व सराय जैसे मोहल्लों में देर शाम तक कूड़े का उठाव नहीं हो सका। आधी रात की बारिश के बाद भोलानाथ और बौंसी पुल अंडरपास में नाले का गंदा पानी भर गया, जहां से लोगों को मजबूरन होकर गुजरना पड़ा। लोक स्वच्छता पदाधिकारी शशि भूषण सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से 150 मानवबल को आउटसोर्सिंग आधार पर रखकर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने का प्रयास किया जा रहा है।
हड़ताल की वजह से स्थिति हुई बदहाल
नगर निगमकर्मियों के समर्थन में निजी एजेंसी के सफाईकर्मी भी उतर आए हैं, जिससे तीन पालियों का काम अब महज दो पालियों में सिमट गया है। निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 150 अतिरिक्त कर्मी तैनात किए हैं, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। मुख्य सड़कों से कूड़ा उठाया जा रहा है, पर अंदरूनी मोहल्लों की स्थिति चिंताजनक है। हड़ताल के कारण नया रोस्टर जारी न होने से फॉगिंग अभियान पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों का खतरा गहरा गया है। इसके अलावा, शहर के 40 प्रतिशत इलाकों में बोरिंग चलाने व मरम्मत का काम बाधित होने से पेयजल आपूर्ति भी पूरी तरह चरमरा गई है।
कोट:
नगर निगमकर्मियों की हड़ताल से शहर की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। इसको लेकर नगर आयुक्त से लेकर विभाग के अधिकारियों तक से संपर्क में हैं। प्रयास है कि जल्द से जल्द कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो जाए।
- डॉ. बसुंधरा लाल, मेयर, भागलपुर।
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