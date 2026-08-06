Bhagalpur News: भोलानाथ अंडरपास में तीन दिनों से भरा पानी, शहर में स्थिति नारकीय

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। शहर में पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के जल निकासी के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। बुधवार सुबह और देर शाम हुई झमाझम बारिश ने स्थिति को और भी बदहाल कर दिया है। शहर के प्रमुख भोलानाथ पुल और बौंसी पुल अंडरपास में पिछले तीन दिनों से लबालब पानी भरा हुआ है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित है और लोगों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। ​दूसरी ओर, नगर निगम कर्मियों की जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल ने इस समस्या को और अधिक विकराल बना दिया है। हड़ताल के कारण अंडरपास से पानी निकालने के लिए मौके पर डिसेल्टिंग मशीन तक नहीं भेजी जा पा रही है।

शहर में जलनिकासी की व्यवस्था से लेकर नालों की उड़ाही का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। हद तो यह है कि जिन इलाकों में हड़ताल से पूर्व नालों की उड़ाही की गई थी, वहां सड़कों पर फैली गाद अब बारिश के पानी में बहकर पूरी सड़क पर फैल रही है।​इस समय शहर के इशाकचक, लालूचक रोड, गुरुद्वारा रोड, आसानंदपुर, उर्दू बाजार रोड, शीतला स्थान चौक, सिकंदरपुर, जरलाही और भीखनपुर जैसे दर्जनों इलाकों की हालत अत्यंत नारकीय हो चुकी है। नालों के पूरी तरह जाम होने की वजह से गंदा पानी उफनकर मुख्य सड़कों और गलियों में बह रहा है। सड़कों पर बने इस कचरे और कीचड़ के सैलाब की वजह से आम नागरिकों का पैदल चलना तक दूभर हो गया है। सावन के इस मौसम में लगातार हो रही बारिश और निगम की बदहाली ने पूरे भागलपुर शहर को गंदे पानी और बदबू के हवाले कर दिया है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है। इसको लेकर स्वास्थ्य शाखा प्रभारी आदित्य जायसवाल ने बताया कि सफाईकर्मियों के भी हड़ताल में समर्थन देने की वजह से नाला उड़ाही का कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। नगर निगम की ओर से समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार कराई जा रही है।