Bhagalpur News: तेज मूसलाधार बारिश से बाराहाट बाजार जलमग्न
Bhagalpur News: बुधवार की शाम बारिश के कारण पीरपैंती में जनजीवन प्रभावित हुआ। बाराहाट और अन्य क्षेत्रों में जलभराव से आमजन एवं व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों ने पंचायत पर साफ-सफाई में लापरवाही का आरोप लगाया। बारिश के कारण बिजली भी गुल हो गई, जिससे क्षेत्र में अंधेरा छा गया।
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। बुधवार की शाम अचानक आयी मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। ज्यादातर लोग जो अपने दैनिक कार्य को निपटा कर घर लौट रहे थे, उन्हें तेज बारिश में भींगना पड़ा। पीरपैंती, शेरमारी में तो रिमझिम बारिश हुई लेकिन बाराहाट, मिर्जागांव, प्यालापुर में मूसलाधार बारिश से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्य मार्ग पर पानी की तेज धार बहने से लोगों को परेशानी हुई। जबकि बाराहाट मुख्य बाजार में भीषण जलभराव से लोगों के साथ दुकानदारों को भी काफी मशक्कतें करनी पड़ी। यहां पहाड़ से उतरा तेज पानी भी कई दुकानों एवं घरों में भी घुस गया।
लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि नाला आदि की साफ-सफाई पंचायत द्वारा नहीं कराई जाती, केवल कागजी खानापूर्ति की जाती है। जिससे कचरा आदि भी जाम हो जाता है। जबकि इससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के कारण बाराहाट फीडर क्षेत्र में बिजली भी गुल हो गई। जिससे क्षेत्र में अंधेरा छाया हुआ है। लोगों को जलभराव एवं कीचड़ फिसलन से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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