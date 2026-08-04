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Bhagalpur News: भागलपुर: देर रात हुई बारिश से जलभराव व कीचड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में रात की बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नगर निगम की टीम ने सुबह से ही सफाई और पानी निकालने के काम में जुटी है, लेकिन कई नाले उफन गए हैं जिससे यातायात में परेशानी हो रही है। अलीगंज, भोलनाथ और बौंसी पुल अंडरपास में स्थिति सबसे खराब है।

Bhagalpur News: भागलपुर: देर रात हुई बारिश से जलभराव व कीचड़

Bhagalpur News: भागलपुर से अंकित आनंद की रिपोर्ट शहर में देर रात हुई बारिश के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसको लेकर जहां सुबह से ही नगर निगम की टीम की ओर से ज्यादा समस्या वाले जगहों पर डिसेल्टिंग मशीन लगाकर पानी निकालने की कवायद शुरू कर दी गई थी। वहीं कई इलाकों में बारिश के बाद नाले उफन कर सड़कों पर बहने लगे थे, वहां कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों के साथ साथ बाइक सवार यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई। सबसे ज्यादा खराब स्थिति अलीगंज मुख्य सड़क, भोलनाथ और बौंसी पुल अंडरपास, आसानंदपुर, उर्दू बाजार रोड आदि इलाकों में देखने को मिली।

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