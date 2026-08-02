Bhagalpur News: सहरसा: बारिश से नगर निगम की फिर से गली मोहल्ले हुआ पानी पानी
Bhagalpur News: सहरसा से ज्ञानमूर्ति की रिपोर्ट शहर सहित जिले के कई हिस्से में जमकर बारिश
Bhagalpur News: सहरसा से ज्ञानमूर्ति की रिपोर्ट शहर सहित जिले के कई हिस्से में जमकर बारिश हुई। कई दिनों बाद हुई बारिश से सुखी सड़कों पर फिर से पानी जमा हो गया। सोमवार की सुबह अचानक मौसम बदल गया और झमाझम बारिश होने लगी। जिसके बाद दोपहर तक बूंदाबांदी होती रही दोपहर बाद मौसम साफ हो गया और हल्की धूप निकल गया।
मौसम विभाग की रिपोर्ट
मौसम विभाग के अनुसार जिले में लगभग 33 मिली मीटर से अधिक बारिश हुई। रविवार को न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जलजमाव की स्थिति
बारिश से नगर निगम के कई मोहल्ले की सड़क कीचड़ पानी में तब्दील हो गया। कई मुख्य सड़क सहित गली मोहल्ले की सड़क पर कई फीट पानी जमा हो गया। जिस जमा बीच आवाजाही से लोग परेशान हो रहे हैं। नगर निगम द्वारा जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। जिससे विगत कई दिनों से कई सड़क कीचड़ पानी से बेहाल रहने की संभावना है। इससे लोगों को काफी दिक्कत होने लगी है।
रिफ्यूजी चौक में जलजमाव
रिफ्यूजी चौक से कहरा रोड में जलजमाव: रिफ्यूजी चौक से कहरा प्रखंड जाने वाली सड़क पर जलजमाव से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। पानी निकासी नहीं किये जाने से सड़क पर जमा पानी से सड़क टूटने की संभावना है। वहीं वाहनों के आवाजाही से कीचड़ पानी उछलकर पड़ता है। जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
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