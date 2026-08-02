Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: सहरसा: बारिश से नगर निगम की फिर से गली मोहल्ले हुआ पानी पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: सहरसा से ज्ञानमूर्ति की रिपोर्ट शहर सहित जिले के कई हिस्से में जमकर बारिश

Bhagalpur News: सहरसा: बारिश से नगर निगम की फिर से गली मोहल्ले हुआ पानी पानी

Bhagalpur News: सहरसा से ज्ञानमूर्ति की रिपोर्ट शहर सहित जिले के कई हिस्से में जमकर बारिश हुई। कई दिनों बाद हुई बारिश से सुखी सड़कों पर फिर से पानी जमा हो गया। सोमवार की सुबह अचानक मौसम बदल गया और झमाझम बारिश होने लगी। जिसके बाद दोपहर तक बूंदाबांदी होती रही दोपहर बाद मौसम साफ हो गया और हल्की धूप निकल गया।

मौसम विभाग की रिपोर्ट

मौसम विभाग के अनुसार जिले में लगभग 33 मिली मीटर से अधिक बारिश हुई। रविवार को न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जलजमाव की स्थिति

बारिश से नगर निगम के कई मोहल्ले की सड़क कीचड़ पानी में तब्दील हो गया। कई मुख्य सड़क सहित गली मोहल्ले की सड़क पर कई फीट पानी जमा हो गया। जिस जमा बीच आवाजाही से लोग परेशान हो रहे हैं। नगर निगम द्वारा जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। जिससे विगत कई दिनों से कई सड़क कीचड़ पानी से बेहाल रहने की संभावना है। इससे लोगों को काफी दिक्कत होने लगी है।

रिफ्यूजी चौक में जलजमाव

रिफ्यूजी चौक से कहरा रोड में जलजमाव: रिफ्यूजी चौक से कहरा प्रखंड जाने वाली सड़क पर जलजमाव से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। पानी निकासी नहीं किये जाने से सड़क पर जमा पानी से सड़क टूटने की संभावना है। वहीं वाहनों के आवाजाही से कीचड़ पानी उछलकर पड़ता है। जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

FAQs

सहरसा में भरी बारिश कब हुई?
सहरसा में बारिश सोमवार की सुबह अचानक मौसम बदलने के बाद हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।