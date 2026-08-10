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Bhagalpur News: खेरैहिया में 300 घरों की आवाजाही ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: चार वार्ड के सैकड़ों ग्रामीण जलजमाव के बीच आने-जाने को मजबूर मुख्य सड़क पर नाली

Bhagalpur News: खेरैहिया में 300 घरों की आवाजाही ठप

Bhagalpur News: कबरनगर, संवाददाता। खेरैहिया पंचायत के खेरैहिया गांव में बारिश का पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। गांव की मुख्य पीसीसी सड़क पर बारिश का पानी जमा होने के साथ बह रहा है। इससे करीब 300 घरों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। वार्ड संख्या छह, सात, आठ और नौ के सैकड़ों ग्रामीणों को रोजाना इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क पर पानी का तेज बहाव और दोनों तरफ बने गड्ढे के कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। गांव की यह मुख्य सड़क चारों वार्डों के लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। रोजाना सैकड़ों ग्रामीणों के साथ बाइक, साइकिल और अन्य वाहनों की आवाजाही होती है। बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा होने से रास्ता पूरी तरह असुरक्षित हो गया है。

मुख्य सड़क की स्थिति

ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य सड़क के उत्तर दिशा में रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के कारण पानी की निकासी के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं है। वहीं पूर्व और पश्चिम दिशा में भी कुछ हिस्सों में जमीन की समस्या के कारण नाली निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। करीब 60 फीट नाली का निर्माण पूरा नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है। कई लोग मजबूरी में रेलवे लाइन होकर आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे लाइन से होकर गुजरना भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन सड़क पर पानी और गड्ढे के कारण उनके पास दूसरा विकल्प नहीं बचता है। खेरैहिया पंचायत के मुखिया अनिल मंडल ने बताया कि करीब 60 फीट नाली निर्माण का काम अधूरा रहने के कारण मुख्य सड़क पर बारिश का पानी जमा हो रहा है। नाली निर्माण को पूरा कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पानी निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। नाली का निर्माण पूरा होने के बाद ही सड़क पर जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।

प्रश्नोत्तर

खेरैहिया गांव में सड़क पर पानी क्यों जमा हो रहा है?
खेरैहिया गांव में बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो रहा है क्योंकि नाली निर्माण का काम अधूरा है।
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