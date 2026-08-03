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Bhagalpur News: तेज मूसलाधार बारिश से जगह-जगह जलभराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पीरपैंती में रविवार सुबह तेज मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। बाजार में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विशेषकर बाराहाट मुख्य बाजार में स्थिति खराब रही। बारिश से राहत मिली लेकिन किसानों की चिंता बनी हुई है।

Bhagalpur News: तेज मूसलाधार बारिश से जगह-जगह जलभराव

Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। रविवार की सुबह अचानक आई तेज मूसलाधार बारिश से प्रखंड में आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। छुट्टी का दिन होने के कारण लोग जरूरी सामान खरीदने बाजार निकले थे, लेकिन अचानक आई बारिश ने न केवल उन्हें भिगों दिया, बल्कि जगह-जगह जलभराव से सामान भींगकर खराब भी हो गया।

बाराहाट मुख्य बाजार की स्थिति

सबसे अधिक परेशानी बाराहाट मुख्य बाजार में हुई, जो कहलगांव का संपर्क मार्ग है। वहां भीषण जलभराव हो गया, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। लोगों ने बताया कि यह महत्वपूर्ण बाजार बारा पंचायत में है, लेकिन पंचायत द्वारा नालों की सफाई सही ढंग से न कराए जाने के कारण सड़ांध-बदबू वाला पानी सड़क पर बहकर घरों में भी घुस रहा है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बाजार और पंचायत वासियों ने कड़ी नाराजगी जताई तथा जांच कराने की मांग की।

अन्य क्षेत्रों में जलजमाव

शेरमारी, सुंदरपुर और ब्लॉक रोड में भी जल-कीचड़ जमाव तथा फिसलन बढ़ जाने से दोपहिया वाहन सवारों और पैदल चलने वालों को काफी कठिनाई हुई। इसके अलावा एनएच-80 के पत्थल खान, योगिया तालाब तथा दियारा क्षेत्र के कई गांवों में भीषण जलजमाव से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। हालांकि लोगों ने उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन पर्याप्त बारिश न होने से किसानों में अभी भी निराशा है और वे लंबी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

बाराहाट मुख्य बाजार में जलभराव का क्या कारण है?
बाराहाट मुख्य बाजार में जलभराव का कारण पंचायत द्वारा नालों की सफाई सही ढंग से न कराए जाना है।
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