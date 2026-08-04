Bhagalpur News: जिले में दर्ज की गई 21.4 एमएम वर्षा
Bhagalpur News: भागलपुर में तेज बारिश ने गर्मी से कुछ राहत प्रदान की। बीएयू के अनुसार जिले में 21.4 एमएम वर्षा हुई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा, और आर्द्रता सुबह 92 प्रतिशत थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार के लिए हल्की बारिश का अनुमान लगाया है।
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता जिले में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बीएयू के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा द्वारा जारी आंकड़ों के मुतबिक 21.4 एमएम वर्षा दर्ज की गई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि सापेक्ष आर्द्रता सुबह 6.40 बजे 92 प्रतिशत एवं दोपहर 1.40 बजे 78 प्रतिशत रही। पूर्वा हवा 4.6 किमी/घंटा की रफ्तार से चली। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार तक चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। यह जानकारी नोडल पदाधिकारी डॉ. बीरेंद्र कुमार ने दी।
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