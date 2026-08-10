Bhagalpur News: सहरसा: कांवरियों की भीड़ के बीच टूटा वृद्ध का पैर, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Bhagalpur News: सिमरी बख्तियारपुर से महेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच रविवार को पूरे दिन प्रशासन और पुलिस की टीम विधि-व्यवस्था बनाए रखने में जुटी रही। सीमित पुलिस बल के सहारे भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा था। मंदिर परिसर से लेकर कांवरिया पथ तक श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी रही। भीड़ अधिक होने के कारण कई स्थानों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिसकर्मी लगातार लोगों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने की अपील करते रहे। वहीं मंदिर के गर्भगृह में भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को सुगमता से पूजा कराने की जिम्मेदारी पंडा एवं स्वयंसेवकों ने संभाली।तेज

रफ्तार बाइक बनी परेशानी, वृद्ध को मारी टक्कर: कांवरिया पथ पर तेज रफ्तार बाइक सवारों की आवाजाही भी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बनी रही। कई बाइक पर तीन-तीन युवक सवार होकर तेज गति से गुजरते दिखाई दिए। इससे पैदल चल रहे कांवरियों और स्थानीय लोगों के बीच हादसे की आशंका बनी रही। इसी दौरान बलथी गांव के समीप तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से करीब 60 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनका पैर टूट गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने तत्काल घायल वृद्ध को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही दुर्घटना में शामिल बाइक को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बाइक सवारों के संबंध में भी जानकारी जुटाई।