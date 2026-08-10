Bhagalpur News: बांका : दूसरी सोमवारी पर धनकुंड नाथ, भूमभोड़ नाथ समेत शिवालयों में उमड़ी भीड़

Bhagalpur News: बांका : दूसरी सोमवारी पर धनकुंड नाथ, भूमभोड़ नाथ समेत शिवालयों में उमड़ी भीड़
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका निज संवाददाता सावन की दूसरी सोमवारी पर
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका निज संवाददातासावन की दूसरी सोमवारी पर जिले के प्रसिद्ध शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुप्रसिद्ध धनकुंड नाथ, भूमभोड़ नाथ समेत विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। सोमवारी के कारण मंदिरों में विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। शिवालय हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजते रहे। कई श्रद्धालु गंगाजल लेकर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव को जल अर्पित किया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और स्थानीय लोगों की ओर से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया गया।
सुरक्षा के लिए पुलिस की भी तैनाती की गई। पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। दूसरी सोमवारी पर पूरे जिले के शिवालयों में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा
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