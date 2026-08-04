Bhagalpur News: सुबह से लेकर शाम तक शिवालयों में लगी रही भीड़
Bhagalpur News: अकबरनगर में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में सुबह से ही पहुंचना शुरू कर दिया। पूरे दिन 'हर-हर महादेव' और 'बोलबम' के जयघोष के साथ स्थान भक्तिमय बना रहा।
Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर सोमवार को अकबरनगर एवं आसपास के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। दिनभर हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा।
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