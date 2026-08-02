Bhagalpur News: सहरसा: श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन सतर्क, कांवरिया पथ पर ट्रैफिक व्यवस्था का लिया जायजा
Bhagalpur News: सिमरी बख्तियारपुर में श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखकर प्रशासन सजग हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार राय के नेतृत्व में अधिकारियों ने कांवरिया पथ का निरीक्षण किया और सुरक्षा व यातायात व्यवस्था की जाँच की। श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
Bhagalpur News: सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा से कुमार नीरज की रिपोर्ट श्रावणी मेला के दौरान बाबा मटेश्वर धाम में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार राय के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने कांवरिया पथ का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास, विभिन्न थाना के थानाध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कांवरिया पथ के विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
एसडीएम आलोक कुमार राय ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने, यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी निर्धारित मार्ग का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।