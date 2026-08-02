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Bhagalpur News: बांका: पहली सोमवारी पर बासुकीनाथ जाने वाले डाक बमों की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका से संतोष सावन की पहली सोमवारी पर बाबा बासुकीनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए डाक बमों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया है और स्वास्थ्य, पेयजल, और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

Bhagalpur News: बांका: पहली सोमवारी पर बासुकीनाथ जाने वाले डाक बमों की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट

Bhagalpur News: बांका से संतोष सावन की पहली सोमवारी पर बाबा बासुकीनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए रविवार से ही भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर डाक बमों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य, पेयजल और सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रखने की तैयारी की गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और श्रद्धालुओं के मार्ग में सहयोग करने की अपील की है, ताकि यात्रा सुरक्षित एवं सुगम बनी रहे।

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