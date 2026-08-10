Bhagalpur News: बांका : दूसरी सोमवारी पर कैलाशनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका, निज संवाददाता सावन की दूसरी सोमवारी पर कैलाशनाथ
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका, निज संवाददातासावन की दूसरी सोमवारी पर कैलाशनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अहले सुबह से ही बड़ी संख्या में शिवभक्त मंदिर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने कतार में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। सोमवारी को लेकर आसपास के गांवों के अलावा दूर-दराज से भी श्रद्धालु कैलाशनाथ धाम पहुंचे। कई श्रद्धालु अपने साथ गंगाजल लेकर पहुंचे और भगवान शिव को अर्पित किया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों की मदद ली गई।
सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से भी निगरानी रखी गई। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। पूरे दिन कैलाशनाथ धाम में भक्तों की आवाजाही बनी रही।
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